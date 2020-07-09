NZ Army orders significant Bushmaster fleet
It comes as no surprise that the New Zealand Army has confirmed an order for Thales Australia’s Bushmaster NZ5.5 protected mobility vehicle. The country’s 1st SAS Regiment has already been using a limited number of them, believed to be five.
The army is now obtaining an extra 43 Bushmasters as part of its Protected Mobility Capability Project. A sum of NZ$102.9 million ($67.7 million) has been set aside for this procurement. This includes money for training, a desktop simulator, support equipment and facility upgrades at Linton Camp in the North Island.
The first 4x4 vehicles are expected to arrive in
